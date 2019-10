Puntata di lacrime, quella di Una Vita di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Gli abitanti di Acacias, infatti, hanno evitato Lucia, che è scoppiata a piangere rifugiandosi da Samuel. Intanto, Leonor ha provato a convincere Casilda a tornare a casa di Rosina. La donna, però, si è rifiutata di farlo… In attesa di una nuova svolta per la trama della soap opera, rivediamo la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Ecco il video da Mediaset Play per ripercorrerla in streaming on demand.