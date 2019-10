Il lavoro non c’è più? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, Casilda si è mostrata decisa ad andar via dalla casa di Rosina. La donna, però, è apparsa profondamente dispiaciuta e ha cercato sostegno in Liberto. Intanto, Samuel si è arrabbiato per quanto scritto dal giornale “El Adelantado” a proposito dei genitori di Lucia. Ecco il video Mediaset con la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Il video è disponibile in streaming on demand ed è lo stesso pubblicato online dal sito Mediaset Play.