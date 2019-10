Ritorni con sorpresa. Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, Padre Telmo è rientrato dal viaggio e ad accoglierlo è stata Ursula. La Dicenta, però, ha confessato al sacerdote di essersi rivolta a Samuel per scoprire cos’ha intenzione di fare Samuel con Lucia. Intanto, Flora ha iniziato ad avere dubbi sui suoi sentimenti per Pena. Ecco il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio.