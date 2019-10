La puntata di Una Vita del 16 ottobre 2019 | video Mediaset

La puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, ha mostrato: la reazione di Lucia alla strana morte del padrino Joaquin, forse ucciso da alcuni ladri; il tentativo di Padre Telmo di tranquillizzarla pregando per lei; l’intervento di Samuel che interrompe il tutto. Ecco la nuova puntata intera di Una Vita, in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Il video Mediaset pubblicato in apertura è lo stesso disponibile in streaming on demand su Mediaset Play.