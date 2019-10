Bugie e verità. Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, il detective Sanchez ha continuano le indagini: chi ha sparato a Bill? Come mai la deposizione è stata ritrattata? Domande per cui Taylor ha paura di finire in carcere. Ma sarà davvero così oppure per lai la prigione si fa sempre più lontana? Intanto che si decida il da farsi per la soap opera, rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Ecco il video da Mediaset Play.