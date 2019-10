Arresto in arrivo? Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 26 ottobre 2019, Taylor ha ha chiesto a Bill di onorare la promessa di non farla finire in prigione con l’accusa di tentato omicidio. Sullo sfondo, inoltre, il possibile ritorno in città della madre di Liam… Come finirà? In attesa di nuove news sulla soap opera, rivediamo la puntata intera di Beautiful di questo sabato pomeriggio. Ecco il video da Mediaset Play.