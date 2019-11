Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 2 novembre 2019, Brooke ha reagito così alla notizia che è stata Taylor a sparare a Bill. “Lei non è soltanto folle, è anche pericolosa” le parole della Logan, a quanto pare intenzionata ad affrontare la “rivale” in un serratissimo faccia a faccia. Intanto, Bill e Liam si sono confrontati sull’essere genitori. “Ci sono cose che non si possono eliminare, come l’amore di un padre per un figlio” il commento di papà Spencer. Ecco il video Mediaset con la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio.