La puntata di Beautiful di sabato 19 ottobre 2019 | video Mediaset

Il sabato pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset si apre, ancora una volta, con una nuova puntata di Beautiful. Nell’episodio della soap opera di oggi, 19 ottobre 2019: Ridge ha segnalato a Brooke quelli che secondo lui sono i reali motivi del comportamento di Bill. Spencer, infatti, ha dichiarato il suo amore per la donna. Ecco la puntata intera di Beautiful di oggi, da rivedere in streaming on demand. Il video, da Mediaset Play, è disponibile in apertura.