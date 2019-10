Will, prima di tutto. Nella puntata di Beautiful in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2019: Katie ha consegnato a Bill una sorta di patto per la custodia congiunta del bambino; Spencer si è scusato nei confronti di Wyatt e Liam per gli atti violenti del passato; è sembrato che Steffy, Liam e Hope siano intenzionati a creare una sorta di famiglia allargata. Rivediamo la puntata intera di di oggi pomeriggio. Ecco il nuovo video Mediaset dedicato a Beautiful.