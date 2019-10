Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 29 ottobre 2019: Hope è rimasta incredula dopo che Liam le ha detto tutta la verità su Taylor; è stata lei a sparare a Bill, dal canto suo preoccupato che la donna, ossessionata da lui, possa tornare ad agire in futuro. Forse, però, Steffy riuscirà a tenere la situazione sotto controllo… Ma andrà o no tutto come previsto? Oppure un nuovo attentato è dietro l’angolo? In attesa di risposte più convincenti, rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Il video completo è tratto da Mediaset Play.