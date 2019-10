Puntata “allarmante”, quella di Beautiful in tv oggi, giovedì 31 ottobre 2019: Hope si è intromessa nella lite tra Brooke e Taylor e ha chiesto a quest’ultima di andar via da Los Angeles. Intanto, Liam ha fatto sapere a Steffy di aver detto ad Hope che è stata la madre a sparare a Bill. La situazione, già complicata di suo, si farà ancora più complessa? Oppure i protagonisti della soap opera riusciranno a venirne fuori anche stavolta? In attesa di dettagli, ecco la puntata intera di Beautiful in onda oggi pomeriggio ed il video completo da Mediaset Play.