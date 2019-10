Pace fatta? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, Liam ha proposto un brindisi per suggellare la tregua tra Hope e Steffy. Intanto, il detective Sanchez è andato da Bill per la storia dell’attentato. Sembra, però, che Spencer non abbia alcuna intenzione di ritornare sull’episodio… In attesa di riscontrare, giorno per giorno, le nuove anticipazioni sulla soap opera, ecco la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Il video è lo stesso disponibile in streaming on demand sul sito Mediaset Play.