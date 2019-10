Mai più vendetta? Bill, protagonista di Beautiful anche oggi, giovedì 17 ottobre 2019, ha dato dimostrazione di non comportarsi più come la persona vendicativa del passato; ha inoltre palesato i suoi sentimenti a Brooke ed ha ottenuto da Katie la custodia congiunta del piccolo Will. Ecco la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio, da rivedere in streaming on demand grazie al relativo video Mediaset completo.