Punita perché testarda? Dopo la promessa di Bill di non mandarla in carcere, nella puntata di Beautiful di oggi, domenica 27 ottobre 2019, Taylor ha rivolto delle accuse ad Hope: le rimprovera di aver rovinato la famiglia di Kelly. Ma riuscirà o no la donna ad evitare davvero la prigione? Oppure finirà dietro le sbarre? In attesa di notizie più chiare, rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Ecco il video odierno da Mediaset Play.