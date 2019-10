La puntata di Beautiful del 18 ottobre 2019 | video Mediaset

Tutto vero o c’è puzza di bluff? Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, tutti sono sembrati concordi sul fatto che Bill sia cambiato per davvero; l’unico a sostenere il contrario è stato Ridge. L’uomo, infatti, crede che Spencer si comporti così soltanto per avvicinarsi alla moglie Brooke. In attesa di capirne di più, allora, ecco qui la puntata intera di Beautiful di oggi. Il video Mediaset per rivederla è disponibile in apertura.