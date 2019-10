Nuove scelte ne Il Segreto. Nella puntata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, Francisca ha deciso di non bruciare la lettera di Roberto partita da Cuba e di farla vedere a Maria. Intanto, Lola si è recata alla vineria per porgere le sue scue a Prudencio. Ma l’uomo deciderà o no di perdonarla? In attesa di novità, ecco il video Mediaset con la puntata intera di oggi de Il Segreto.