Anche oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, Il Segreto ha traghettato i telespettatori verso Pomeriggio 5. Nell’odierna puntata della soap opera di Canale 5: Maria Elena ha dato parere affermativo alle nozze con Fernando, mentre Severo ha comunicato a Prudencio che non potrà più restituire i soldi prestati. Ma si riuscirà o no a trovare una soluzione per questo debito? In attesa di capirlo, ecco il video Mediaset con la puntata intera de Il Segreto di oggi pomeriggio.