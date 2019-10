Soluzioni in arrivo? Dopo l’arresto di Elsa, nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, Isaac ha cercato di farla uscire dal carcere. Intanto, Francisca ha mostrato diffidenza verso Fernando e tra Severo e Carmelo è scoppiata una lite per il riso… In attesa che Il Segreto torni in onda anche domani, ecco il video Mediaset con la puntata intera di oggi pomeriggio.