Nuovo pomeriggio tv in compagnia de Il Segreto. Nella puntata di oggi, martedì 29 ottobre 2019, Severo ha accusato Raimundo: lo reputa alleato di Fransisca, colpevole di aver determinato il suo fallimento finanziario. Intanto, il dottore ha detto la verità ad Elsa sulle sue condizioni di salute. Ma andrà o no tutto per il meglio? In attesa di notizie più certe sui protagonisti che compongono il cast della soap opera, rivediamo la puntata intera de Il Segreto di oggi. Il video Mediaset completo è disponibile in apertura e in versione streaming on demand.