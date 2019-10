Non una, ma due le puntate domenicali de Il Segreto. Quella di ieri sera, 27 ottobre 2019, ha impreziosito la programmazione serale di Rete 4, dopo che già nel pomeriggio Canale 5 ha dato spazio ad un nuovo episodio della soap opera. Ecco, allora, il video Mediaset completo per rivedere la puntata intera di ieri in streaming on demand: Severo ha dato dei soldi a Rufina e, in cambio, la donna ha picchiato Elsa, per questo motivo finita in infermeria.