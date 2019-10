Pagare o no i debiti? Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, Prudencio ha chiesto a Severo di restituire il denaro prestato; l’uomo dovrà, dunque, abbandonare la casa il più presto possibile. Intanto, il sergente ha riferito ad Isaac che Antolina ha scambiato due parole con chi ha colpito Elsa violentemente. Ma che ne sarà di questa persona? In attesa di ulteriori news sui protagonisti de Il Segreto, rivediamo la puntata intera di oggi pomeriggio. Il video completo, direttamente da Mediaset Play, è disponibile in apertura e in versione streaming on demand.