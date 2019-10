Dietro le sbarre, per sempre? Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, l’avvocato ha comunicato a Matias che le speranze per tirare fuori Elsa dal carcere non sono moltissime. Intanto, Isaac ha provato a persuadere Antolina affinché ritiri la denuncia… In attesa di ulteriori colpi di scena, allora, rivediamo la puntata intera de Il Segreto di oggi pomeriggio. Ecco il video Mediaset completo.