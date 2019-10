La puntata de Il Segreto del 18 ottobre 2019 | video Mediaset

Carta canta? Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Maria ha informato Adela del fatto che Francisca ha provveduto a far ritirare la denuncia contro di lei; è convinta che la madrina non sia più la stessa di sempre. Intanto, Mauricio e Francisca si sono confrontati nuovamente su Maria: la donna resterà o no a Puente Viejo? In attesa delle ultimissime news, ecco la nuova puntata intera della soap opera. Il video Mediaset è completo dell’odierno episodio di oggi e si può consultare in streaming on demand.