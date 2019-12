Nella puntata di oggi 9 dicembre de Il Segreto, Mauricio finalmente si riprende dopo lo sparo di Carmelo. Il braccio destro di Francisca afferma di non ricordare chi sia stato a ferirlo così gravemente. Nel frattempo, la bella Lola si comporta in maniera alquanto strana e Prudencio non può fare a meno di notarlo. Ecco il video Mediaset contenente l’appuntamento odierno in replica streaming.