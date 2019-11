Nella puntata de Il Segreto, trasmessa su Canale 5 oggi 21 novembre, Isaac si rivolge a Prudencio per ottenere un prestito. L’Ortega non si fa problemi e concede prontamente il denaro utile a Elsa per sottoporsi all’operazione. Nel frattempo, la matrona Francisca Montenegro brama vendetta contro Severo Santacruz. Ecco il Video Mediaset con la puntata odierna in streaming online.