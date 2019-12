Nella puntata di oggi 13 dicembre de Il Segreto, Francisca è furibonda. Per tenerla calma, Irene e Raimundo si rivolgono a Mauricio. Consuelo, intanto, va da Isaac per metterlo in guardia da Antolina la quale è sempre in agguato per nuocere Elsa. Ecco il Video Mediaset con la replica in streaming della celebre soap opera andata in onda su Canale 5.