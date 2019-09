Scuse accettate? Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 24 settembre 2019, Isaac ha rimproverato Antolina chiedendole di scusarsi con Marcela per quanto accaduto… Intanto, Elsa e Alvaro hanno pianificato di restare a Puente Viejo dopo le nozze… Rivediamo, allora, la puntata intera di oggi della soap opera, nel video Mediaset ufficiale, da visionare in streaming on demand.

Il Segreto andrà in onda anche stasera, in prima serata su Rete 4, a partire dalle ore 21.20 circa. Subito dopo: spazio a due nuovi appuntamento con Una Vita, trasmessi in prime time e in prima tv.