Domenica 19 maggio 2019 due le puntate de Il Segreto che rinnovano l’appuntamento con la soap opera anche nel pomeriggio festivo di Canale 5. Nel primo episodio di oggi: Elsa ha aperto un baule ma non ha trovato le “prove” per incastrare Antolina una volte per tutte. Nel secondo, invece, Dolores è apparsa preoccupata per Elsa, le cui condizioni di salute non sono delle migliori. Rivediamo, allora, in streaming on demand, i fatti accaduti i data odierna nella soap (video Mediaset).