Su Super guida tv: il nuovo video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’intera puntata serale de Il Segreto di oggi, sabato 8 giugno 2019. Nel nuovo episodio della soap opera, trasmesso da Rete 4: Saul ha puntato la pistola contro Lamberto per difendere Julieta; Lamberto ha pensato a come approfittare di questo suo errore. Il Segreto torna lunedì pomeriggio su Canale 5.