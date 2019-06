La programmazione tv varia e Il Segreto va in onda nella prima serata di oggi, sabato 1 giugno 2019. Questa sera, infatti, Rete 4 ha trasmesso una nuova puntata serale dopo che, martedì scorso, la soap opera non era andata in onda, per consentire a Quarta Repubblica di seguire il post-elezioni europee. Ma cos’è successo nel nuovo episodio della soap di questa sera? Ecco qui il video Mediaset con Fernando che non crede più a Maria ed è convinto che insieme a Gonzalo lo abbiano preso in giro per incastrarlo e consegnarlo alla giustizia.