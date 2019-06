Puntata un po’ “aggressiva”, quella di oggi de Il Segreto. Nell’episodio in onda venerdì 7 giugno 2019, infatti, Elsa e Antolina si sono scontrate litigando violentemente in pubblico. Intanto, Lamberto (il figlio di Molero) ha creato primi problemi alla locanda, ma Saul è sembrato pronto ad intervenire. Qui il video Mediaset per rivedere il tutto, in streaming on demand. Qui anche l’intera puntata di ieri, 6 giugno.