Elsa se ne va? Nella puntata de Il Segreto in onda oggi, venerdì 5 luglio 2019, la donna ha mostrato l’intenzione di andarsene dopo la guarigione dei pazienti in ospedale. Il dottor Alvaro, però, ha fatto il possibile per trattenerla; mentre, invece, Carmelo e Severo hanno finalmente scoperto il luogo dove Julieta è stata nascosta per tutto questo tempo. Ecco, allora, il video Mediaset con tutte le odierne scene della soap opera di Canale 5, da ripercorrere in streaming on demand. Qui, nei rispettivi link, anche le precedenti puntate intere di giovedì 4 e mercoledì 3 luglio.