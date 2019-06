Anche oggi Il Segreto è stato un imperdibile appuntamento di Canale 5. Ma come rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata di questo venerdì 28 giugno 2019? Ecco qui il video Mediaset ufficiale pubblicato ad inizio articolo, che ricostruisce la trama dell’odierno episodio della soap opera: Fernando è tornato in sé e ad assisterlo in villa ci ha pensato Maria. Intanto, Francisca non ha accettato quanto fatto nei confronti di Fernando.