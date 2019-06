Bambini in arrivo, malattie con dubbi e mezze verità. Infatti, nella puntata de Il Segreto di oggi, sabato 1 giugno 2019: Antolina ha iniziato a pensare di avere una malattia che colpisce le donne in gravidanza, mentre Elsa è guarita all’improvviso e Isaac si è domandato se sia tutto vero. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di oggi della soap opera.