Nuova lite nella soap opera Il Segreto. Nella puntata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, Isaac e Antolina sono stati protagonisti dell’ennesimo faccia a faccia, terminato con un’accusa rivolta all’uomo. Intanto, Carmelo ha ricevuto la lettera che comunica dell’indagine su Irene. Si calmeranno o no le acque in quel di Puente Viejo? In attesa di nuove anticipazioni, ecco la puntata intera de Il Segreto di oggi, in streaming on demand.