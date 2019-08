Messaggi in codice? Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, Gonzalo ha inviato a Maria una cassa con all’interno dei giocattoli per i figli. Al momento dell’apertura, però, la donna ha scoperto una lettera le cui parole le si sono impresse nella mente. Come reagire adesso a tutto questo? In attesa di altri colpi di scena, rivediamo l’intera puntata de Il Segreto di oggi in questo nuovo video Mediaset. La soap torna in onda anche domani, giovedì 29 agosto.