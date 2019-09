Non è come sembra? Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 3 settembre 2019, Fernando e Francisca hanno creduto di aver sotto controllo la situazione. Il cubano Roberto, però, è riuscito a sparigliare le carte con una mossa davvero inattesa. Il risultato? La trama della soap opera si modifica leggermente rispetto alle attese dei telespettatori di Canale 5, ma continua regolarmente la sua ‘corsa’ anche domani, 4 settembre. Aspettando il nuovo episodio, allora, rivediamo l’intera puntata di oggi de Il Segreto, in questo nuovo video Mediaset in streaming on demand.