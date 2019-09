Il Segreto: la puntata di oggi, lunedì 9 settembre 2019 (video Mediaset)

Nuova avvincente puntata de Il Segreto, quella trasmessa in tv oggi, lunedì 9 settembre 2019. Nell’episodio pre – Pomeriggio 5 mandato in onda in data odierna: Padre Berengario ha confessato a Don Anselmo cos’è che lo far star male da tempo. Intanto, Mauricio e Fe sono stati costretti a dirsi addio. Ripercorriamo, allora, l’intera puntata de Il Segreto di oggi, nel nuovo video Mediaset ufficiale da rivedere in streaming on demand.