Il Segreto: la puntata di oggi, lunedì 30 settembre 2019 | video Mediaset

Tocca fare giustizia? Nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 30 settembre 2019, Isaac si è messo sulle tracce di Alvaro per dargli una punizione e costringerlo a ridare ad Elsa i soldi che le ha sottratto… Intanto, Mauricio ha rassicurato Francisca: Fernando non tornerà più a Puente Viejo… Ecco la puntata intera di oggi de Il Segreto, disponibile in streaming on demand e grazie al nuovo video Mediaset ufficiale.