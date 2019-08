Colpo di scena shock, oggi ne Il Segreto. Nella puntata in onda questo lunedì 26 agosto 2019, infatti, Fe è stata gravemente ferita da Faustino. Il ferimento della donna, allora, ha costretto Mauricio a comunicare a Donna Francisca e a tutta la famiglia la morte della sua amata. Ecco qui l’odierno video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, la scena di Fe ferita e tutte le altre scene trasmesse in data odierna su Canale 5.