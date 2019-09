Pettegolezzi dietro l’angolo? La puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 23 settembre 2019, si ‘consumata’ tra Matias che ha replicato alle dicerie di Antolina e la terribile decisione presa da Don Anselmo… Rivediamola, allora, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset. Una nuova puntata intera de Il Segreto andrà in onda domani, come sempre su Canale 5.