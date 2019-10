Oggi la puntata de Il Segreto si è fatta “eversiva”. L’episodio di questo lunedì 14 ottobre 2019, infatti, ha mostrato il raduno in piazza dei sovversivi. Il motivo? Mandar via la maestra, anche se ora Adela può contare sull’aiuto di alcuni paesani… Nel frattempo, inoltre, Consuelo e Marcela hanno riportato a Dolores della gravidanza di Antolina… Ecco la puntata intera de Il Segreto di oggi, da ripercorrere in streaming on demand nel video di Mediaset.