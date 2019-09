Nuova e interessante puntata de Il Segreto, quella di oggi su Canale 5. Anche questo giovedì 5 settembre 2019, infatti, la popolare soap opera di Mediaset ha fatto strabuzzare gli occhi agli appassionati fan delle vicende ambientate in Spagna.

Ma cos’è accaduto, questo giovedì pomeriggio, nell’ennesimo episodio della soap? Mentre Raimundo ha chiesto aiuto a Francesca per sostenere Fe, Antolina ha avanzato l’ipotesi di un’alleanza con il dottore per allontanare Elsa da Puente Viejo. Ma ci riuscirà?

In attesa di illuminazioni in tal senso, ecco qui il nuovo video Mediaset con l’intera puntata di oggi, da ripercorrere in streaming on demand. Il Segreto, ricordiamo infine, torna in tv anche domani, venerdì 6 settembre.