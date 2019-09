Il Segreto: la puntata di oggi, giovedì 26 settembre 2019 | video Mediaset

Puntata ricca di avvenimenti, quella de Il Segreto in tv oggi, giovedì 26 settembre 2019: Don Anselmo ha salutato Puente Viejo; una nuova lite tra Isaac e Antolina è stata scatenata dall’incontro con Elsa e Alvaro; Antolina ha minacciato di suicidarsi dopo l’ennesimo scontro con il marito… Ecco la puntata intera di oggi de Il Segreto, da visionare in replica online e in streaming on demand. Il nuovo video Mediaset, completo dell’odierno appuntamento con la soap opera, è pubblicato in apertura.