Partenze non più rinviabili ed eredità negate? Nella puntata de Il Segreto di oggi, domenica 13 ottobre 2019, Donna Francisca ha palesato l’intenzione di fare un lascito a Maria. La donna, però, le ha risposto con un “due di picche”. Intanto, Isaac ha preso la decisione di partire per provare a scovare l’amante di Antolina… Ecco la puntata intera di oggi de Il Segreto, da ripercorrere in streaming on demand.