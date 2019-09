Le vicende in salsa spagnola de Il Segreto continuano ad animare le singole puntate della soap opera. Infatti, anche nella puntata di oggi, venerdì 6 settembre 2019, la location Puente Viejo l’ha fatta da padrone. Il motivo? Mentre Fe ha salutato tutti prima di partire, Don Berengario ha confessato a Don Anselmo che non vedeva l’ora che ciò accadesse. E poi? Cos’altro è accaduto, oggi, nell’intero episodio de Il Segreto? Scopriamolo insieme, grazie a questo nuovo video Mediaset ufficiale, da rivedere in streaming on demand.