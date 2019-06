Pistole regalo e trascorsi in manicomio. Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 5 giugno 2019: Carmelo ha donato una pistola a Saul per proteggere Severo e la sua famiglia da Molero; intanto, Isaac, messosi in contatto con la struttura, ha avuto la conferma che, in passato, Elsa è stata in clinica psichiatrica. Ecco, allora, il video Mediaset, per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera della soap di questo mercoledì pomeriggio.