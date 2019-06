Mentre qui in Italia siamo in piena estate, ne Il Segreto oggi è arrivato il Capodanno. Nella puntata di questo mercoledì 26 giugno 2019, infatti, nessuno ha avuto voglia di festeggiare perché, in paese, la situazione varicella è apparsa davvero grave. Come andrà a finire? In attesa di scoprirlo, domani su Canale 5, ecco qui il video Mediaset da consultare, in streaming on demand, per rivivere l’intera puntata odierna della soap opera. Qui, nei rispettivi link, anche le puntate intere di Bitter Sweet, Beautiful e Una Vita.