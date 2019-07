Verità, incontri e preoccupazioni. Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Elsa ha zittito Dolores riferendole tutta la verità sul dottor Alvaro. Intanto, Julieta ha avuto un incontro non piacevolissimo nel bosco e Carmelo si è mostrato agitato per la situazione di Adela. Rivediamo, allora, l’intera puntata della soap opera di questo mercoledì pomeriggio, nel nuovo video Mediaset ufficiale (filmato in streaming on demand):