Ritorno a sorpresa per uno dei protagonisti. Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, Severo ha rivisto una sua vecchia conoscenza. Francisca Montenegro, infatti, è tornata a Puente Viejo per regolare alcuni conti in sospeso e rendergli la vita un po’ più difficile. Qui il video Mediaset con la replica integrale di quanto trasmesso questo mercoledì pomeriggio su Canale 5. Il filmato completo si può consultare in apertura della pagina, in streaming on demand.